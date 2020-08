Umbria: Peppucci (Lega), tempi certi per ritorno viabilità su ponte di Corbara (Tr)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Situazione attuale nella quale si trova il ponte di Corbara, i presumibili tempi per il ritorno alla normalità anche per i mezzi pesanti, se ci sono colpe imputabili a specifici soggetti e quali iniziative si stanno intraprendendo per garantire il ripristino della viabilità lungo la strada statale 448”. Lo ha detto il consigliere regionale della Lega, Francesca Peppucci, in seguito alla riapertura del ponte di Corbara, inaugurato nella mattinata di oggi, giovedì 27 agosto e che sarà “percorribile a senso di circolazione alternato per i mezzi sotto le 3,5 tonnellate” e ha annunciato in proposito una interrogazione alla giunta regionale. Peppucci ha affermato: “I lavori sul ponte di Corbara sono stati realizzati in breve tempo, poco più di un mese, e rappresentano una svolta importante per il traffico dell’intera regione. La giunta e l’assessore Melasecche hanno dimostrato ancora una volta estrema concretezza riattivando celermente un’infrastruttura centrale per l’Umbria e questo rappresenta un’ulteriore prova del netto cambio di passo rispetto al passato”. (Ren)