Amministrative: Pedica (Pd), non serve sottosegretario ma commissario al posto di Raggi

- "Ha ragione Virginia Raggi a dire che non serve un sottosegretario per Roma per tutelare la città e rilanciarla. Serve un commissario al posto del peggior sindaco della storia capitolina, che in questi quattro anni ha fatto solo promesse e selfie". E' quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Serve un vero sindaco sindaco – sottolinea Pedica – una persona capace di risolvere i problemi e non di crearli. Il vero problema a Roma è Raggi, e Zingaretti ha fatto bene a ribadirlo. Ma il Pd deve trovare subito una soluzione presto il candidato di centrosinistra. Dopo il 20 settembre va bene ma che non si pensi di andare oltre il 22. Detto questo, bisogna puntare non sul nome-spot ma su una persona attiva da sempre sul territorio". (Com)