Hamas dichiara falliti i negoziati e promette "messaggi imminenti" a Israele

- I colloqui per raggiungere un cessate il fuoco con Israele nella Striscia di Gaza sono falliti. E' quanto afferma una fonte vicina a Hamas, il movimento politico-militare che controlla l'enclave palestinese sulla costa del Mediterraneo, citata dall'emittente libanese "al "Mayadeen", considerata vicina al movimento sciita Hezbollah. L'inviato del Qatar, Mohammed al Emadi, avrebbe lasciato il territorio dopo aver tentato invano una mediazione per far terminare le ostilità. La fonte precisa che il mancato raggiungimento di un accordo si deve all'insistenza di Israele sul principio di "calma in cambio di calma" piuttosto che su quello di "calma in cambio della fine del blocco" sulla Striscia di Gaza. "Nelle prossime ore - affermano da Hamas - i gruppi giovanili sul campo manderanno messaggi all'entità occupante". Messaggi che Israele deve prendere in considerazione "prima che le cose precipitino verso qualcosa di più preoccupante.". (Res)