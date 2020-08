Energia: Enel si aggiudica nuova capacità nei risultati preliminari della gara per rinnovabili in Portogallo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impianto, che dovrebbe entrare in esercizio nel 2024, sarà situato nella regione dell'Algarve e la sua realizzazione prevede un investimento di circa 90 milioni di euro. In linea con il regolamento di gara, Enel avrà il diritto di collegare il nuovo progetto solare + storage alla rete nazionale, sulla base di un contratto di 15 anni con il Sistema Elettrico Nazionale del Paese. La gara Dgeg è stata lanciata per un massimo di 700 MW di nuovi progetti standalone solari e solare + storage ed è in linea con l’obiettivo del Paese di diventare carbon neutral entro il 2050. L’aggiudicazione è pienamente in linea con la strategia di decarbonizzazione di Enel, che ha l’obiettivo di stimolare la crescita del ruolo delle rinnovabili nel Gruppo anche attraverso la combinazione di nuova capacità con sistemi di accumulo. Enel Green Power ha recentemente avviato la costruzione di un progetto solare + storage in Texas e ha progetti di questo tipo per oltre 160 MW attualmente approvati o in costruzione. (Com)