Decreto Semplificazioni: Salvini, appalti sbloccati per tutto il 2021 grazie alla Lega, una lezione per Conte

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, segnala che sono state "accolte le buone idee della Lega: le commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato hanno approvato all’unanimità - annuncia l'ex ministro dell'Interno - il nostro emendamento per sbloccare gli appalti fino al 31 dicembre 2021, estendendo quanto previsto dal decreto legge Semplificazioni. Una lezione per l’arrogante Conte, che rifiuta il confronto con le opposizioni". (Com)