Torino: nuovo applicativo per i servizi anagrafici, costerà 800 mila euro

- E' arrivato il via libera questa mattina dalla Giunta di Torino all’acquisto di un nuovo applicativo da impiegare nella gestione dei servizi anagrafici: un software che sostituirà quello ora utilizzato nei circa 400 sportelli delle anagrafi cittadine per rilasciare certificati, registrare cambi di residenza, per la gestione delle liste elettorali e dello stato civile. Una operazione necessaria perché il sistema attualmente in uso, oltre a comportare alti costi di manutenzione, non garantisce per i processi automatizzati i livelli tecnologici di interoperatività tra le banche dati di enti diversi e di archivi locali richiesti dal sistema dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente del Ministero dell’Interno (ANPR) per la condivisione, lo scambio di informazioni, le attività di verifica dati e la produzione di certificazioni. (segue) (Rpi)