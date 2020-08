UE: deputati Pd, su Tribunale brevetti il governo valuti Milano come candidatura piu forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul Tribunale europeo dei brevetti (Tub) non decidere non è un'opzione: il governo valuti con criteri oggettivi la candidatura italiana più forte, e la presenti entro la riunione del comitato del prossimo 10 Settembre." Lo dichiarano in una nota i deputati PD Quartapelle, Fiano e Berlinghieri, che hanno presentato un'interpellanza urgente per avere informazioni sulla candidatura italiana "perché l'eventuale collocazione in Italia della terza sezione centrale del Tub sarebbe di grande vantaggio per tutto il Paese. Concordiamo con il sindaco Sala che la candidatura italiana più forte sia Milano, che è il centro della produzione di brevetti e dell'innovazione in Italia, oltre ad essere già la sede della sezione nazionale del Tub. Il Tub avrebbe peraltro una collocazione ideale all'interno di Mind - Milano Innovation District, che sta nascendo nell'area ex-Expo e che ospiterà uno dei più avanzati distretti dell'innovazione in Europa, con al centro Human Technopole. Dobbiamo avere la forza e la visione di fare squadra, mettere da parte la politica e lavorare velocemente per una vittoria di tutti". (Com)