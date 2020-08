Medio Oriente: leader Hamas Haniyeh, Erdogan ha sempre promosso il dialogo fra palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha sempre promosso la riconciliazione fra palestinesi. Lo ha dichiarato oggi a Istanbul il capo del movimento palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Secondo Haniyeh Erdogan “è da tempo a favore della riconciliazione intra-palestinese, e spinge Hamas e Fatah a unirsi”. Lo scorso 22 agosto il presidente turco Erdogan ha ricevuto a Istanbul una delegazione del gruppo palestinese, appena due giorni prima della visita del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in Israele. La delegazione includeva il vice capo di Hamas, Saleh al Arouri (sul quale pende una taglia di 5 milioni di dollari imposta dagli Stati Uniti per terrorismo), il responsabile di Hamas per le relazioni con l'estero, Maher Salah, il capo di Hamas per le religioni arabe e islamiche, Ezzat al-Rihiq, e il rappresentante di Hamas in Turchia, Jihad Yaghmor. In una nota diffusa pochi giorni dopo il dipartimento di Stato statunitense ha condannato “con forza” l’accaduto. In settimana Erdogan ha avuto anche una conversazione telefonica con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas. L’ostilità fra Hamas e Fatah dura fin dai tempi del conflitto che i due movimenti hanno combattuto tra il 2006 e il 2007. Nel 2017 i gruppi hanno firmato al Cairo un accordo di riconciliazione, i cui termini non sono mai stati realizzati a causa delle persistenti divergenze fra i due movimenti. (Res)