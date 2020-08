Usa: coronavirus, in Florida nuovi contagi in calo per il terzo giorno consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Florida ha fatto registrare 3.269 nuovi casi di Covid-19 e 135 decessi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il dipartimento della Salute della Florida, secondo cui si tratta di una cifra in calo per il terzo giorno consecutivo. Complessivamente, nello Stato si sono registrati 611.991 casi totali e 10.868 decessi, mentre attualmente sono 4.294 i pazienti ricoverati. La Florida è il secondo Stato Usa per numero di contagiati dopo la California. Complessivamente, in tutti gli Stati Uniti sono più di 5,8 milioni i casi totali registrati e e più di 181 i decessi.(Nys)