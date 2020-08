Colombia: Indepaz, 185 persone morte in attacchi armati nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 185 persone sono morte in 46 raid armati registrati in Colombia nel 2020. Lo rende noto l’Istituto di studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz). Il dipartimento più colpito è quello di Antioquia, nel nord-ovest del paese, dono sono avvenuti ben 10 attacchi armati. Seguono i dipartimenti del Cauca (7), Narino (7), Norte de Santander (4), Putumayo (4). L'ultimo attacco si è verificato lo scorso 23 agosto, quando tre giovani colombiani sono morti in un raid nel municipio di Venecia, nel dipartimento di Antioquia. Secondo quanto riferisce la stampa locale, uomini armati non identificati sono entrati in un’abitazione, dove hanno aperto il fuoco su quattro persone. (segue) (Mec)