Colombia: Indepaz, 185 persone morte in attacchi armati nel 2020 (2)

- La scorsa settimana tre giovani indigeni del popolo Awá sono stati uccisi in una zona rurale del municipio colombiano di Ricaurte, nel dipartimento di Narino. Gli omicidi si sono verificati a quasi 72 ore dal massacro di Samaniego, sempre nel dipartimento colombiano di Narino, dove otto giovani tra i 17 e i 25 anni sono stati assassinati. La firma degli accordi di pace tra governo ed ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) nel 2016 ha provocato un'ondata di violenza nel paese dovuta in particolare agli scontri tra gruppi armati rivali per il controllo del territorio. Secondo stime di Indepaz dalla firma dell'accordo di pace al 28 febbraio 2020 sono stati assassinati in Colombia oltre 800 leader sociali e difensori dei diritti umani. (Mec)