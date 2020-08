Decreto Semplificazioni: norme sblocca appalti valide per tutto il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le commissioni Affari costituzionali e lavori pubblici del Senato hanno approvato un emendamento al decreto Semplificazioni che estende le misure per sbloccare gli appalti fino al 31 dicembre del 2021. Nel testo originale la deroga era fino al 31 luglio del prossimo anno. La modifica è stata approvata all'unanimità, dopo un accordo tra maggioranza e opposizione. “Bene l'approvazione all'unanimità del nostro emendamento che allunga al 31 dicembre 2021 le misure sblocca appalti”, hanno commentato nota i senatori leghisti firmatari dell'emendamento 1.3 Luigi Augussori, Simona Pergreffi, Roberto Calderoli, Maurizio Campari, Stefano Corti, Ugo Grassi, Daisy Pirovano, Gianfranco Rufa, Alessandra Riccardi, Paolo Arrigoni e Luca Briziarelli. “Siamo molto soddisfatti – hanno aggiunto -. Il nostro obiettivo è di velocizzare l'iter per l'esecuzione delle opere. Più investimenti sui territori, meno burocrazia, certezza nell'esecuzione delle opere, indotto e quindi lavoro: sono queste le parole d'ordine per la ripartenza. È questa la direzione in cui vanno tutte le nostre proposte e quando vengono approvate a guadagnarci sono cittadini, famiglie e imprese”.(Rin)