Scuola: Anzaldi (Iv), perché governo non rende obbligatori test per docenti?

- Il deputato di Italia viva Michele Anzaldi, componente della commissione Cultura a Montecitorio, rileva che "nel corso dell'audizione in commissione Cultura alla Camera, il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Agostino Miozzo ha detto chiaramente che i test sierologici ai docenti avrebbero dovuto essere obbligatori, anche alla luce delle adesioni finora non piene. Se un parere così autorevole, seppur espresso a titolo personale per rispetto del ruolo - continua il parlamentare su Facebook -, arriva da chi coordina il massimo organo scientifico per contrastare la pandemia, perché il governo non si regola di conseguenza? Che aspettano i ministri Speranza e Azzolina, ma anche lo stesso presidente Conte, a intervenire con i poteri straordinari per rendere subito obbligatorio quello che, peraltro, è un semplice screening e non certamente un intervento invasivo?". L'esponente di Iv aggiunge: "Peraltro la domanda a Miozzo è arrivata da una collega esperta come la deputata del Pd Flavia Piccoli Nardelli, confermando che nella maggioranza il parere di Miozzo ha un sostegno importante. Se è vero, come ha assicurato il commissario Arcuri, che i test sono disponibili per tutti, perché non procedere subito? Ne va - conclude Anzaldi - della sicurezza personale e di quella degli studenti, come ha detto lo stesso Miozzo". (Rin)