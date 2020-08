Africa: Akinwumi Adesina rieletto presidente della Banca africana di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nigeriano Akinwumi Adesina è stato rieletto presidente della Banca africana di sviluppo (Afdb). Lo riferisce l’istituto con sede ad Abidjan in un comunicato. Adesina, unico candidato in lizza, è stato rieletto per un secondo mandato alla guida dell’istituto con l’unanimità dei voti espressi dai delegati riuniti da martedì scorso in formato virtuale per l’Assemble dei soci. L'appuntamento riveste una grande importanza dal punto di vista finanziario anche nel quadro dell'attuale risposta alla pandemia di Covid-19: lo scorso aprile la Banca ha messo in atto un meccanismo di risposta rapida al Covid-19 prevedendo di stanziare fino a 10 miliardi di dollari per fornire supporto flessibile ai Paesi membri: al 20 agosto, 2,29 miliardi di dollari di fondi sono stati approvati dal direttivo in questo meccanismo, mentre ulteriori 1,18 miliardi di dollari sono stati erogati ai paesi membri del Fondo africano di sviluppo, in attesa di approvazione. Giovedì i vertici Afdb voteranno per l'elezione dell'ottavo presidente della Banca. I delegati sono ministri delle Finanze e dell'Economia o governatori delle banche centrali dei 54 Paesi membri della regione africana e di 27 Paesi membri di altre regioni del mondo. (segue) (Res)