Scuola: Azzolina, ero un po' secchiona, per me è stata un ascensore sociale

- Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, rispondendo alle domande ed alle curiosità dei ragazzi al Festival del cinema di Giffoni,in Campania, ha affermato: "A scuola ero un po' secchiona, amavo molto la scuola. Per me - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - la scuola non era un dovere, ma un piacere. Per me la scuola è stata un ascensore sociale, e ho avuto la fortuna di trovare docenti molto bravi che mi hanno insegnato a studiare. Devo tutto alla scuola che ho frequentato - ha concluso Azzolina - , assolutamente statale". (Rin)