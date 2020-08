Milano: ass. Granelli, vicino l'obiettivo dei 35 km di ciclabili realizzate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi rispondono a richieste e indirizzi dei Municipi, come quella del Municipio 6 sulla rete ciclabile dei suoi quartieri popolari tra Bande Nere, Giambellino, Lorenteggio; il Municipio 1 ha chiesto interventi sugli assi radiali come corso Venezia e la Cerchia dei Navigli; il Municipio 3 con la valorizzazione di corso Buenos Aires e dei quartieri Ortica e Rubattino; il Municipio 8 con le richieste su Sempione e Certosa. "A questo punto del percorso - conclude Granelli - per questo grande lavoro che è stato fatto in pochi mesi voglio ringraziare i numerosi, appassionati e instancabili dirigenti, tecnici e progettisti del Comune di Milano e di Amat e l'area tecnica strade che realizza i progetti insieme alle imprese. Hanno lavorato intensamente giorno e notte a questo programma, per aiutare Milano a rispondere all'emergenza Covid-19 ma anche alla sfida dell'ambiente per combattere traffico e inquinamento. E un grazie alle associazioni di ciclisti, con le quali ci siamo confrontati, anche con posizioni differenti, ma lo stiamo facendo in spirito di corresponsabilità con incontri periodici, sistematici e concreti. Molti dei percorsi sono nati dalle loro sollecitazioni, dalle 'coperte scucite' dei sabati mattina passati insieme in bici sulle strade di Milano. La strada è ancora lunga ma è tracciata". (Com)