Coronavirus: Carrara (FI), app "Immuni" flop di cui si è persa traccia

- Il deputato di Forza Italia, Maurizio Carrara, sottolinea che "era nata per tracciare, invece se n'è persa subito traccia. L'app 'Immuni' - prosegue il parlamentare in una nota - è un flop a spese dei contribuenti, in pochi l'hanno scaricata, quindi risulta inutile ed inefficace. Nonostante la recrudescenza dei casi di Covid-19 di questi giorni, 'Immuni' è sparita dal dibattito pubblico, nessuno ne parla, alla fin fine lo Stato l'ha pagata senza mai usarla. La sinistra e i grillini - conclude l'esponente di FI - sono maestri nello sperperare i soldi degli altri". (Com)