Sicilia: piano qualità aria, la Regione chiede sospensione procedure riesame Aia

- "Con una nota formale la Regione Siciliana chiederà al ministero dell'Ambiente la sospensione delle procedure di riesame Aia (Autorizzazione integrata ambientale) e procederà, nel frattempo, a insediare due gruppi di lavoro per superare tutte le criticità fin qui emerse per la piena applicazione del Piano regionale di tutela della qualità dell'aria". L'annuncio in una nota ufficiale dell'ente che ha dato conto di quanto "è stato deciso oggi nel corso di una riunione che si è tenuta nei locali dell'assessorato regionale al Territorio e ambiente. Insieme all'assessore Toto Cordaro, il dirigente e i funzionari del dipartimento e i rappresentanti di Arpa Sicilia, Sicindustria, Confindustria Siracusa e Messina. Al completo anche la delegazione dei sindacati: Cgil, Cisl, Uil e Ugl". Definita l'agenda dei lavori: entro metà settembre verranno convocati un Tavolo tecnico tra rappresentanti delegati dal governo regionale e gli esperti degli impianti industriali e un Tavolo di programmazione politica, richiesto dalle sigle sindacali. (segue) (Ren)