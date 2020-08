Valle d'Aosta, poca chiarezza da governo, Regione lancia sondaggi famiglie studenti su trasporti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione della Valle d'Aosta avvierà un sondaggio tra le famiglie degli studenti delle scuole medie e superiori per calibrare al meglio l'organizzazione dei trasporti pubblici in vista del rientro in classe. In una nota le ragioni dell'iniziativa: "alla luce della mancanza di chiarezza delle direttive nazionali i due Assessorati coinvolti intendono dare una efficiente risposta alle esigenze degli studenti valdostani e delle loro famiglie. La Sovraintendenza agli studi ha inviato, quindi, alle Istituzioni scolastiche di scuola secondaria di primo e di secondo grado della Valle d’Aosta, la circolare sul sondaggio chiedendo di dare la massima diffusione dell’informazione alle famiglie interessate, attraverso il registro elettronico". Il questionario, destinato agli studenti delle scuole medie e superiori, è disponibile sulla home page del sito webécole e per compilarlo è necessario accedere utilizzando la mail istituzionale dello studente. La scadenza è stata fissata per domenica. (Ren)