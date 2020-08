Sardegna: assembramenti e schiamazzi in una villa di Cugnana, denunciate 20 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venti persone di età compresa fra i 19 ed i 59 anni sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Porto Rotondo e della Sezione Radiomobile di Olbia: partecipavano ad una festa organizzata in una lussosa villa di Cugnana senza rispettare le norme anti-assembramento e senza indossare la mascherina. I Carabinieri, intervenuti dopo le segnalazioni di schiamazzi arrivate al 118, sono arrivati alla villa interrompendo la festa dove, tra l'altra, la musica eseguita era a tutto volume. Fra le persone denunciate molte sono residenti in Sardegna ma anche in Lombardia, Campania e Puglia, Denunciate una cittadina lituana e una rumena. (Rsc)