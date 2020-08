Coronavirus: nel Lazio oggi 152 nuovi positivi, quasi la metà dalla Sardegna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 37 i casi nelle ultime 24 ore e di questi ventinove sono di rientro, venticinque con un collegamento alla Sardegna, uno dalla Puglia, uno dalla Toscana, uno dalla Campania e uno dall’Emilia-Romagna. Quattro i casi appartengono ad un focolaio familiare con l’indagine epidemiologica in corso e tre casi sono contatti di casi noti e isolati. Nella Asl Roma 2 sono 40 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi dodici sono di rientro, sei con un collegamento alla Sardegna, quattro dalla Spagna, uno dalla Romania e uno dalla Toscana. Due sono contatti di casi già noti e isolati e otto sono casi già in isolamento. Nella Asl Roma 3 sono 25 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi ventuno sono casi di rientro, diciassette con un collegamento alla Sardegna, uno dalla Toscana, uno dalla Grecia e due dalla Sicilia. Due i casi che hanno un collegamento al focolaio della festa in spiaggia a ferragosto ad Ostia ed un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. (segue) (Rer)