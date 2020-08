© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: ministro Interno avverte, “useremo la forza per proteggere i manifestanti” - Duro comunicato del ministero dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna) contro le milizie che hanno sparato “alla cieca e con munizioni vere” sui manifestanti di Tripoli ieri sera, mercoledì 26 agosto 2020. Il dicastero guidato da Fathi Bahsaga, uomo forte dell’esecutivo libico originario della “città-Stato” di Misurata, prende le distanze dalla milizia che “ha usato anche i mitragliatori e l’artiglieria, oltre ad avere rapito alcuni manifestanti che sono stati fatti sparire con la forza, causando uno stato di terrore tra i cittadini e minacciando la sicurezza e l’ordine pubblico”. A tal riguardo, il dicastero conferma “di avere individuato questi gruppi armati, di sapere da chi dipendono e quali organi ufficiali sono ritenuti responsabili per loro”. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, i responsabili sarebbero gli uomini della Brigata al Nawasi, una delle principali milizie di orientamento islamista conservatore di Tripoli, da tempo impegnata in una faida con il ministero dell’Interno. (segue) (Res)