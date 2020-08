I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: altri 440 nuovi casi Covid-19, superati i 12.000 contagi - Il Centro nazionale per il controllo delle malattie della Libia ha annunciato oggi 440 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, insieme a 57 guarigioni e nove decessi. Il totale dei casi confermati in Libia sale a 12.274, inclusi 1.209 guarigioni e 219 morti. La capitale, Tripoli, è ancora in cima alla lista con i più alti tassi di contagio nel Paese, seguita da Misurata, Zliten e Sebha. Nella maggior parte degli ospedali di Bengasi e della Libia orientale mancano invece o tamponi, motivo che spiega l'esiguo numero di casi registrati quotidianamente dalle città dell'est. (segue) (Res)