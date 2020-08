I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Mechichi sostituisce il non vedente Walid Zidi al ministero della Cultura - Il non vedente Walid Zidi non farà parte del governo di Hichem Mechichi, il capo del governo incaricato dal presidente della Tunisia, Kaies Saied. Attraverso un comunicato stampa, Mechichi ha fatto sapere che il ministero degli Affari culturali sarà affidato ad un’altra persona. La decisione arriva dopo che ieri Zidi aveva annunciato su Facebook di voler rinunciare all’incarico, preferendo proseguire la sua carriera accademica presso l’università di Manouba, dove ha una cattedra alla facoltà di lettere. Poco dopo, lo stesso professore 34enne aveva fatto una parziale retromarcia ai microfoni dell’emittente radiofonica “Mosaique Fm”. Tuttavia, il capo del governo designato ha preferito esautorare Zidi, adducendo come motivazione il fatto che “non dovrebbero esserci motivi per esitare a servire il Paese e adempiere ai doveri nazionali”. Sfuma, dunque, la possibilità che la Tunisia possa avere un primo ministro non vedente (primo caso nella sua storia). Zidi, ad ogni modo, vanta già un primato: è stato il primo non vedente a ottenere un dottorato in Tunisia, con una tesi in lingua e linguistica araba alla Facoltà di Lettere di Manouba. (segue) (Res)