I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Tunisia: Movimento popolare lancia appello per una “tregua” politica e sociale - Il Movimento popolare della Tunisia, partito politico di orientamento socialista presente in parlamento con 15 seggi su 217, ha lanciato oggi una nuova iniziativa per dichiarare una “tregua politica e sociale” e per dare fiducia al governo tecnico del premier designato Hichem Mechichi. La formazione di sinistra invita i deputati a votare per il nuovo esecutivo nella sessione plenaria prevista il primo settembre, a patto che il governo si impegni a completare in un anno e mezzo Corte costituzionale e le modifiche al sistema elettorale. Non solo. Il partito ha chiesto a Mechichi di presentare una “visione chiara” che illustri nei dettagli le misure per fermare la crisi economica, finanziaria e sociale nel paese. Al termine della “tregua”, il Movimento popolare propone di scogliere il parlamento e andare elle elezioni legislative e presidenza entro il termine costituzionale fissato per l'autunno del 2024, oppure di costituire una maggioranza parlamentare responsabile della formazione di un governo politico o di andare direttamente con le elezioni legislative anticipate. (segue) (Res)