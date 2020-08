© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria-Italia: volo speciale Algeri-Roma il 31 agosto - La compagnia aerea Air Algérie organizzerà un volo speciale per l’Italia lunedì 31 agosto 2020. A riferirlo è l'ambasciata d’Italia ad Algeri. La compagnia aerea è disponibile a vendere agli interessati al rientro in Italia dall’Algeria i biglietti per viaggiare sulla tratta Algeri-Roma. Nell’ambito delle attività volte a favorire il rientro in Italia dei connazionali nell’attuale emergenza Covid-19, l'l'ambasciata ricorda che le categorie di passeggeri che possono eventualmente essere imbarcate sulla tratta Algeri - Roma sono le seguenti: cittadini italiani; cittadini europei; cittadini algerini con permesso di soggiorno in corso di validità o visto nazionale di tipo D in corso di validità; trattandosi di un volo diretto, si considera permesso di soggiorno in corso di validità anche il permesso di soggiorno eventualmente scaduto tra il 31/01/2020 e il 31/7/2020 e prorogato fino al 31/08/2020. Per l’ingresso in Italia è obbligatorio per tutti i passeggeri: stampare e compilare l’autodichiarazione; sottoporsi ad un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni nel luogo indicato nell’autodichiarazione e attivare la sorveglianza sanitaria, contattando il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio; raggiungere l’abitazione dove si effettuerà il periodo di isolamento fiduciario solo con mezzo privato, fatta salva la possibilità di transito aeroportuale, a condizione di non uscire dall’aerostazione. Nella autodichiarazione è obbligatorio indicare, tra l’altro, uno o più dei seguenti motivi per il rientro in Italia: esigenze lavorative; assoluta urgenza; esigenze di salute; esigenze di studio; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini dell’Unione europea (inclusi gli italiani), di loro familiari o di titolari di permesso di soggiorno e loro familiari. (Res)