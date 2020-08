Speciale infrastrutture: Ferrara (M5s) su decreto Semplificazioni, Vas obbligatoria per autorizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la presentazione degli emendamenti sul decreto Semplificazioni, il senatore Gianluca Ferrara, capogruppo del M5s in commissione Affari esteri annuncia che nella riformulazione del decreto sarà inserita una norma che prevedere l’obbligo di Valutazione ambientale strategica (Vas) nelle procedure di autorizzazione delle infrastrutture. "Sono fermamente convinto - afferma in una nota - che lo scopo del decreto Semplificazioni è quello di velocizzare i cantieri fermi per burocrazia garantendo i cittadini che vivono in prossimità di quelle opere, da abusi che potrebbero verificarsi". Il senatore del M5s prosegue: “Con la nuova formulazione del decreto Semplificazioni, sarà necessario ottenere anche la Vas, non sarà quindi più sufficiente la sola Via, come in precedenza. Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, poiché si rischiava di autorizzare opere già bocciate in passato, come nel caso del Piano di Sviluppo aeroportuale di Firenze, il cui progetto è stato annullato dal Tribunale amministrativo regionale per la Vas e dal Tar Toscana e dal Consiglio di Stato per la Via". (com)