Ungheria: direttore comunicazioni di Fidesz positivo al coronavirus

- Il direttore delle comunicazioni del partito ungherese Fidesz, Istvan Hollik, è positivo al coronavirus. Lo scrive il quotidiano "Magyar Nemzet" riprendendo l'annuncio fatto da Hollik su Facebook. Tutti i suoi appuntamenti sono stati cancellati e Hollik assicura di non essere stato all'estero di recente, di aver osservato tutte le misure epidemiologiche necessarie e di non capire quindi come ha contratto il virus. Hollik è stato presente sabato scorso a un evento privato i cui partecipanti sono stati messi in quarantena nell'attesa del test per accertare il loro stato di salute. Il ministro della Giustizia Judit Varga ha reso noto via Facebook di essere anche lei in quarantena perché lunedì scorso ha avuto contatti con un contagiato, ma nel messaggio non spiega se si trattasse di Hollik. Il test a cui si è sottoposta oggi è risultato negativo. (segue) (Vap)