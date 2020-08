Ungheria: direttore comunicazioni di Fidesz positivo al coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra chi ha partecipato all'evento di sabato c'erano anche Gergely Gulyas, capo dell'ufficio del primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban, e il suo vice Balazs Orban. Secondo "Magyar Nemzet", la notizia della positività al coronavirus di Hollik spiega perché i due sono stati messi in quarantena ieri, come già comunicato dal governo di Budapest. Gulyas è stato nel frattempo sottoposto al test ed è risultato negativo. In ragione della quarantena, quest'ultimo non parteciperà alla riunione dell'esecutivo di domani, a meno che anche un secondo test non risulti negativo. (Vap)