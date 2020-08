Sport: dal 4 al 6 settembre a Monza si corre a porte chiuse il Gran Premio d'Italia di Formula 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seppur a porte chiuse, senza la “festa di popolo” dei tifosi, il 4 – 5 e 6 settembre si correrà a Monza il 91esimo gran premio d'Italia. Un gran premio d'Italia diverso da “epoca Covid”, ma, ha sottolineato il presidente nazionale dell'Aci Angelo Sticchi Damiani durante la conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Milano in Piazza città di Lombardia, sotto la sede della Regione “non è un 'annus horribilis', ma è un anno pesantissimo, sono saltati tutti gli schemi ed è stato necessario avere una grande fede e passione per fare e presentare il Gran Premio”. Un gran premio che non sarà completamente a porte chiuse, come voluto dal protocollo FIA, da Formula 1 e dalle norme vigenti: nei posti migliori, sul rettifilo dei box, ci saranno infatti 250 operatori sanitari scelti da Protezione civile, Regione e Aci. ”Abbiamo ritenuto giusto dare un segnale forte a quelle persone che hanno lavorato 20 ore al giorno per salvare più persone possibile – ha spiegato Sticchi Damiani - un tributo a chi ha dato più di quello che dovesse dare, dimenticando famiglia, affetti e la propria salute”. Insieme a loro gli spalti saranno riempiti da tanti tifosi “virtuali”: "Con l'iniziativa 'Face For Fan' – ha concluso il Presidente dell'ACI – appassionati e tifosi potranno sedere, virtualmente, sulle tribune del 'Tempio della velocità', con il loro volto stampato su cartonati a grandezza naturale. E – con una piccola donazione – potranno contribuire all'attività di istituzioni fondamentali come l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Irccs Lazzaro Spallanzani” di Roma, la Fondazione “Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano e l'Associazione “Brianza per il Cuore Onlus”, che si occupa di prevenire e combattere le malattie cardiovascolari”. (segue) (Rem)