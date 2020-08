Sport: dal 4 al 6 settembre a Monza si corre a porte chiuse il Gran Premio d'Italia di Formula 1 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, ha spiegato il Presidente di Autodromo Nazionale Monza, Giuseppe Redaelli - in collaborazione con il “Comitato Maria Letizia Verga” per lo studio e la cura della leucemia del bambino, durante la settimana del Formula 1 Gran Premio d'Italia, daremo la possibilità ad alcuni piccoli pazienti immunodepressi o in attesa di trapianto, in cura presso il centro Verga di Monza, di incontrare in videocall alcuni piloti di Formula 1, porre loro delle domande e ricevere un autografo virtuale. Che quest'anno sarà un anno particolare è chiaro anche dal fatto che, in Italia, si correranno tre Gran Premi: a Monza, a Imola e al Mugello, dove verrà festeggiato anche il millesimo Gran premio della Ferrari. Proprio per questa occasione speciale di tre Gran Premi Aci ha pensato di mettere in palio un propria coppa da consegnare al pilota che farà più punti sul territorio nazionale. Da Redaelli è però venuto anche un bilancio triste di questa edizione del Gran premio d'Italia: “Abbiamo creduto alle porte aperte fino al 30 giugno, oggi siamo qui in Piazza città di Lombardia perché la sala stampa dell'autodromo si trova all'interno della 'zona rossa' e non più utilizzabile, il capo ufficio stampa è in una condizione di quasi quarantena, chi lavora all'autodromo ha già fatto 2 tamponi, per fortuna tutti negativi, e la settimana prossima dovrà fare il terzo”. Amarezza per il lavoro a porte chiuse, ma anche perché interrompe una serie di record dell'autodromo, nonché per le perdite generate dall'indotto sul territorio: “A marzo erano già stati prenotati 33mila biglietti, che stiamo rimborsando, un record che fa pensare che avremmo superato il record dello scorso anno dei 200mila spettatori. E poi sono andati in fumo oltre 200 milioni di euro di indotto diretto e indiretto sul territorio che quest'anno saranno cancellati o saranno cifre irrilevanti”. (segue) (Rem)