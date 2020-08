Sport: dal 4 al 6 settembre a Monza si corre a porte chiuse il Gran Premio d'Italia di Formula 1 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il sindaco di Monza, Dario Allevi, durante il suo intervento, ha fatto un parallelo con lo scorso anno: “ricordo la conferenza stampa quando la stessa squadra aveva raccontato la gioia di essere riusciti a firmare due atti storici, la nuova concessione dell'Autodromo per 9 anni ad Aci e la firma per il Gran Premio d'Italia a Monza per altri 5 anni”. “E poi – ha aggiunto amaramente Allevi – è arrivato questo nemico invisibile, questo maledetto virus che ci ha stravolto l'esistenza: l'ospedale San Gerardo di Monza è stato il secondo ospedale lombardo per numero di ricoverati Covid: siamo arrivati a 600 persone di cui 90 in terapia intensiva”. Allevi ha concluso spiegando che “la città si sta preparando come sempre a gestire al meglio la macchina organizzativa, in collaborazione con la Prefettura: in programma il potenziamento del sistema dei controlli e della sicurezza per garantire lo svolgimento della gara in condizioni di massima cautela. Il parco rimarrà aperto in quel week end tranne Porta Vedano e Santa Maria, mentre un cordone di polizia locale e di uomini della protezione civile controllerà che qualcuno non voglia fare il furbo ed entrare scavalcando”. Infine il Presidente di Automobile Club Milano Geronimo La Russa ha rilevato che "il 'Tempio della velocità', anche senza la consueta e suggestiva cornice di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza antivirus, saprà regalare le emozioni e le magie che in novanta edizioni hanno reso la gara monzese unica e ineguagliabile, patrimonio inimitabile dell'automobilismo mondiale e di tutti gli appassionati del Motorsport. Come Automobile Club Milano non vediamo l'ora che il circuito possa tornare a ospitare gli eventi che ogni anno portano sulle tribune centinaia di migliaia di spettatori". (Rem)