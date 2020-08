Amministrative: Ardu (M5s), Pd sia coerente e proceda su poteri speciali per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino del M5s Francesco Ardu a sostegno di quanto affermato stamattina dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, sulla necessità di poteri speciali per il sindaco della Capitale, in un post su Facebook scrive: "Il Pd chiacchieri meno e sia più coerente con quanto sbandierato sui poteri speciali per Roma. Sono ben 4 anni che la sindaca Raggi invoca un maggior margine di autonomia al pari di quella accordata a tutte le altre Capitali del mondo, a dispetto di quanto falsamente dichiarato dal Pd capitolino. Lo stesso Pd, è opportuno ricordarlo, a parole si è sempre dichiarato favorevole a questa ipotesi. Bene, - aggiunge Ardu - adesso che i dem sono al governo passino ai fatti e portino in parlamento una proposta in linea con quanto sostenuto. Allo stato attuale delle cose, ahinoi, si registra una totale indifferenza sul tema, sia da parte del Pd nazionale sia dai colleghi del Partito democratico capitolino che, invece di sprecare tempo ed energie in una sterile querelle politica con la sindaca, dovrebbero supportarla e rivendicare anch’essi più poteri per Roma Capitale. Il momento giusto per portare avanti una tale, legittima rivendicazione è adesso. Ora - conclude Ardu - sta al Pd dimostrare coerenza con le proprie posizioni. Diversamente, ci troveremmo di fronte all’ennesima réclame elettorale fine a se stessa e irrispettosa nei confronti dei cittadini romani e di chi fa politica per tutelarne realmente gli interessi". (Rer)