Speciale scuola: FI ad Arcuri, doveroso spiegare contenuti appalto banchi

- I senatori di Forza Italia attaccano il commissario per l'emergenza scolastica, Domenico Arcuri, presentando un'interrogazione al presidente del Consiglio Conte e alla ministra dell'Istruzione, Azzolina, rilanciando le tre domande poste dal quotidiano "il Sole24ore" sugli appalti, le forniture e i tempi di consegna delle nuove dotazioni per le aule. "Forza Italia, che già nel mese di luglio ha presentato una dettagliata interrogazione proprio sul tema delle nuove forniture, e che ovviamente non ha avuto risposta dal Governo, ora chiede di conoscere nel dettaglio - affermano i senatori Alessandra Gallone, Andrea Cangini, Giuseppe Moles, Emilio Floris e Roberta Toffanin - i particolari dell'appalto complessivo". (com)