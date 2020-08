Speciale scuola: De Micheli, in governo tutti d'accordo su riapertura, nessuna discussione animata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha escluso tensioni all'interno dell'esecutivo sulla riapertura delle scuole. "Siamo tutti piuttosto d'accordo", ha affermato l'esponente del governo al Tg3, "non abbiamo discusso animatamente come come qualcuno ha detto. Ci confrontiamo in questi giorni, avremo i risultati e saremo nelle condizioni di dare le indicazioni migliori. Il mio bambino di quattro anni e quattro mesi - ha concluso de Micheli - andrà a scuola". (Rin)