Speciale scuola: Meloni, governo brancola nel buio, non sa cosa fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "a pochissimi giorni dalla riapertura dell'anno scolastico il governo ancora brancola nel buio. Abbiamo provato in ogni modo - ha continuato la parlamentare a margine di una manifestazione elettorale a Bari - con Fd'I e gli altri partiti dell'opposizione a collaborare per garantire una riapertura in sicurezza perché in tutto il resto d'Europa le scuole sono già riaperte prima della chiusura, ma il ministro Azzolina non aveva altre idee che spendere centinaia di milioni di euro per gli inutili banchi a rotelle". Secondo Meloni, siamo in presenza di "un governo scandaloso che non sa che cosa fare". (Rin)