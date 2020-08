Speciale scuola: Bernini, governo di dilettanti mette a rischio riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, nel corso di Start su Skytg24 ha affermato: "Non ci sono le condizioni di sicurezza minime per riaprire le scuole italiane. Dal Governo, in questi mesi, abbiamo visto soltanto confusione, improvvisazione e dilettantismo e un ministro come Lucia Azzolina che sembra un'aliena. Alla riapertura hanno lavorato due task force, il Cts, l'Istituto superiore di Sanità, non capisco chi ci debba lavorarci ancora". (com)