Roma: Bordoni (Lega), Raggi sottosegretario per Capitale? La volpe e l'uva per M5s-Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni, in una nota dichiara: "Raggi sottosegretario per Roma Capitale? Se il Pd prima cerca di far perdere la Raggi poi, come la volpe e l'uva non ci arriva, ed ecco che le offre uno strapuntino". "La diretta interessata - aggiunge - non conferma e non smentisce l'ipotesi ma semplicemente svia l'attenzione sui poteri speciali del sindaco. Un'operazione squisitamente politica portata avanti da chi a Roma ormai conta poco e non sa come uscirne. Ma una cosa è certa: per come conosciamo il Movimento 5 stelle nulla ci stupirebbe, un passo indietro della Raggi per piazzare un candidato comune Pd-M5s blinderebbe l'accordo di Governo. Non so se M5S e Pd si metteranno insieme ma a Roma li dividono una serie di idee sullo sviluppo della città che vedo mal conciliabili; servirebbe solo a cercare di fermare il centrodestra per perdere in partenza". (Com)