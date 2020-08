Ue: Fidanza (Fd'I), su tribunale brevetti Sala e Pd si svegliano solo ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fra sole due settimane le candidature ufficiali per ospitare la nuova sede del Tribunale unitario del brevetti europei saranno vagliate dagli Stati Ue e, mentre Parigi e Amsterdam hanno presentato le loro, soltanto adesso il sindaco Sala e il Pd si svegliano sostenendo timidamente Milano. Eppure la candidatura ufficiosa della città è stata avanzata già due anni fa. Fratelli d'Italia ha ribadito più volte che Milano è la città migliore per ospitare la sede Tub: è competitiva, vanta il maggior numero di brevetti italiani registrati, ha enormi capacità infrastrutturali e ha già una sede pronta". Così l'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza commenta in una nota le dichiarazioni postate su Facebook dal sindaco di Milano Beppe Sala riguardo la nuova sede del Tub."Non é vero che é stato Sala a predisporla - prosegue Fidanza - così come non è vero che sono state ascoltate le categorie, i cui ripetuti appelli sono finora caduti nel vuoto. E lascia francamente basiti che un partito di governo come il Pd dica di sostenere Milano con delle interrogazioni parlamentari. I partiti di governo agiscono con le scelte di governo, non con le interrogazioni". "Noi siamo pronti a lavorare insieme in ogni sede per il bene della città - conclude Fidanza - ma il governo e Sala chiariscano cosa vogliono fare e come intendono procedere, perché questa timidezza lascia pensare che non si vogliano urtare equilibri di governo con il M5S e che anche questa volta possa finire come con l'Agenzia del Farmaco".(Com)