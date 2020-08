Usa: l’anarchia che dilaga in numerose città può favorire la rielezione di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ondata di violenze divampata in diverse città degli Stati Uniti in seguito all’uccisione da parte della polizia dell’afroamericano George Floyd, e ora nuovamente alimentata con la morte di un altro ragazzo di colore, Jacob Blake, rischia di sfuggire di mano in vista delle elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre. A farne le spese rischia, però, di essere soprattutto il candidato democratico Joe Biden, il cui vantaggio nei confronti del presidente uscente Donald Trump – stando a diversi sondaggi – si assottiglia sempre di più, fino addirittura a toccare un minimo di un punto percentuale nell’ultima rilevazione pubblicata ieri dall’istituto Rasmussen Report. Si tratta di un dato rilevante dal momento che le previsioni di Rasmussen si dimostrarono particolarmente affidabili nella precedente campagna elettorale per le elezioni del 2016, vinte poi da Trump al termine di una grande rimonta nei confronti della candidata democratica Hillary Clinton. Secondo un numero crescente di osservatori, anche di area democratica, l’ondata di violenze che sta travolgendo città importanti del Paese – ultima in ordine di tempo Kenosha, nel Wisconsin, dove Trump ha disposto l’invio della Guardia nazionale dopo l'uccisione di due persone – potrebbe infatti favorire l’attuale inquilino della Casa Bianca, dal momento che la paura dell’anarchia è molto radicata tra l’elettorato statunitense. (segue) (Nys)