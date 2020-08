Usa: l’anarchia che dilaga in numerose città può favorire la rielezione di Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è un caso, in tal senso, che il vicepresidente Mike Pence nel suo discorso alla convention repubblicana della scorsa notte abbia bollato Biden come “un cavallo di Troia della sinistra radicale”, accusandolo di non aver detto “una parola” la scorsa settimana nella convention democratica contro la violenza in corso nel Paese, che “deve finire”, perché “bruciare le comunità non è protestare”. In un clima di tensione per i disordini legati alla questione razziale, l’ex governatore dell’Indiana ha quindi difeso le forze dell’ordine: “Io e il presidente Trump sappiamo che gli uomini e le donne che indossano l’uniforme delle forze dell’ordine sono i migliori tra noi. Mettono le loro vite a rischio ogni giorno (…) Il popolo americano sa che non dobbiamo scegliere tra sostenere le forze dell’ordine e stare con i vicini afroamericani per migliorare la qualità della vita nelle nostre città”. Il vicepresidente ha detto che per Biden “l’America è sistematicamente razzista” e le forze dell’ordine hanno “un pregiudizio implicito” contro le minoranze e che se fosse eletto presidente taglierebbe i finanziamenti a loro destinati. Ed è un fatto che lo stesso Trump si sia definito di recente come “l'unico argine che si frappone tra il sogno americano e l'anarchia totale”. (segue) (Nys)