Usa: l’anarchia che dilaga in numerose città può favorire la rielezione di Trump (3)

- L’impressione, stando anche a molti commentatori Usa di area democratica, è che per mesi i Dem si siano rifiutati di considerare le violenze e i saccheggi come una vera emergenza, schierandosi a spada tratta con le proteste del movimento Black Lives Matter e senza coglierne gli aspetti violenti, sottovalutando così i problemi di ordine pubblico e facendo propri slogan come “defund police” (“sconfiggere la polizia”) che ora rischiano di ritorcersi loro contro. Se, infatti, inizialmente l’ondata di proteste sembrava poter premiare i democratici e punire Trump – già in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze sull’economia Usa – la situazione sembra ora essersi completamente capovolta, man mano che le violenze si moltiplicano in diverse aree del Paese. Per tutta l’estate i disordini – scoppiati a fine maggio nell'area metropolitana di Minneapolis dopo la morte di George Floyd – si sono moltiplicati in numerose città: Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Cleveland, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Las Vegas, Los Angeles, Louisville, Miami, Nashville, New Orleans, New York, Filadelfia, Phoenix, Pittsburgh, Portland, Richmond, Salt Lake City, San Francisco, Seattle e Washington, solo per citarne alcune. Secondo i dati comunicati dalle autorità federali, almeno 200 città hanno imposto il coprifuoco dall'inizio di giugno, mentre più di 30 Stati – compreso Washington Dc – hanno attivato oltre 62 mila membri della Guardia nazionale e almeno 14 mila persone sono state arrestate in 49 città. Al 25 luglio 2020, almeno 29 persone sono morte durante le proteste, di cui 25 a causa di ferite da arma da fuoco. (segue) (Nys)