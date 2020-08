Usa: l’anarchia che dilaga in numerose città può favorire la rielezione di Trump (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse proteste scoppiate per la morte di Floyd si sono trasformate in vere e proprie rivolte, come a Chicago, mentre a Seattle i manifestanti hanno creato la cosiddetta “Cop zone”, una sorta di comune "libera” dalla polizia e sorta con la collaborazione delle autorità locali, sia a livello sia cittadino che statale: dopo diversi episodi si saccheggio e sparatorie, tra cui due mortali, lo scorso 1 luglio il sindaco democratico Jenny Durkan si è infine deciso a sgomberare la zona occupata dai manifestanti. Forti tensioni si sono registrate nelle scorse settimane anche a Portland, dove a fine luglio migliaia di manifestanti – diversi dotati di maschere antigas, scudi, bastoni e altre armi improvvisate – si sono riuniti di fronte alla Corte federale cittadina, che da settimane tentano di dare alle fiamme sfondando il cordone di agenti schierati dall’amministrazione presidenziale, in aperto contrasto con il sindaco democratico Ted Wheeler. Alcuni dei manifestanti hanno lanciato pietre e fatto esplodere fuochi artificiali contro gli agenti e sono riusciti a superare una sezione delle barriere, innescando scontri diretti con le forze di polizia. Violenze analoghe si sono registrate anche ad Austin, nel Texas, dove i manifestanti del movimento Black Lives Matter (alcuni armati) hanno occupato strade attorno alle sedi del governo statale e intimidito gli automobilisti: uno tra questi ha fatto ricorso a un’arma da fuoco, uccidendo un manifestante. Tutti episodi che non fanno che alimentare un senso di insicurezza di fronte al quale Trump, giocando la carta del presidente "legge e ordine", potrebbe ora ottenere una clamorosa quanto insperata rimonta nella corsa alla Casa Bianca. (Nys)