Nord Macedonia: premier ad interim Spasovski, fine del governo tecnico rafforza la democrazia (2)

- Lo scorso fine settimana, intanto, i partner della coalizione governativa dell'Unione democratica per l'integrazione (Dui) hanno completato la lista dei ministri annunciando la scelta della casella mancante: il professore universitario Jeton Shaqiri per guidare il ministero dell'Informazione. "La priorità del governo sarà il nuovo sviluppo economico, che porterà al rafforzamento degli standard di tutti i cittadini", ha dichiarato Zaev in aula nei giorni scorsi quanto è stata votata la rielezione di Talat Xhaferi come presidente del parlamento di Skopje. Crescita degli stipendi, investimenti in nuovi posti di lavoro e attrazione degli investimenti diretti esteri, secondo Zaev, saranno i punti chiave dell'azione del governo nei prossimi quattro anni. "L'adesione alla Nato e all'Unione europea porta stabilità per una crescita economica intensa nel paese", ha osservato ancora il premier macedone. (segue) (Mas)