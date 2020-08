Nord Macedonia: premier ad interim Spasovski, fine del governo tecnico rafforza la democrazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo della Macedonia del Nord, il secondo guidato dal primo ministro Zaev, sarà formato da 19 ministri, sette in meno rispetto ai 26 del precedente esecutivo. L'Unione socialdemocratica di Macedonia (Sdsm), partito leader dello schieramento di governo, oltre al premier Zaev avrà tre vicepremier: Ljupcho Nikolovski, incaricato per la Lotta alla corruzione; Fatmir Bytyqi, incaricato per la gestione degli Affari economici; Nikola Dimitrov, incaricato per gli Affari europei. Oliver Spasovski è stato confermato come ministro dell'Interno, così come Radmila Sekerinska alla guida del dicastero della Difesa; Bojan Marichikj è stato scelto come nuovo ministro della Giustizia; Blagoj Bochvarski ministro dei Trasporti; e Venko Filipche è stato confermato alla guida del ministero della Sanità. Altre scelte dell'Sdsm sono Mila Carovska alla guida del ministero dell'Istruzione, Jagoda al ministero del Lavoro e Irena Stefoska che guiderà il ministero della Cultura. I partner della coalizione di governo hanno potuto scegliere il nuovo ministro dell'Agricoltura, Arianit Hoxha (del Movimento Besa), mentre Goran Milevski (dell'Ldp) sarà ministro del Governo locale. Sei ministri sono stati scelti dall'Unione democratica per l'integrazione: il ministro degli Esteri Bujar Osmani; il ministro delle Finanze Fatmir Besimi; il vicepremier e ministro per il Sistema politico che sarà Artan Grubi; il ministro dell'Economia Kreshnik Bekteshi e Naser Nuredini che guiderà il ministero dell'Ambiente. Sempre il Dui ha scelto il nuovo ministro per l'Informazione che sarà Jeton Shaqiri. (segue) (Mas)