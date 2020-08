Decreto Semplificazioni: FI, bene rinvio accorpamento Camere commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori di Forza Italia Luigi Vitali e Massimo Mallegni affermano: "il gruppo di Forza Italia, in una battaglia serrata che dura ormai da giorni in commissione, è stata in grado di far 'digerire' alla maggioranza il rinvio dell’accorpamento delle camere di commercio. Ci siamo battuti come leoni per poter ottenere questo importante risultato a favore di una centralità del territorio a dispetto di una riforma folle voluta da Renzi e dal centro sinistra che di fatto aveva tentato di distruggere il tessuto delle camere di Commercio italiane. Forza Italia - concludono in una nota - porta avanti da anni questa battaglia e continuerà fino alla modifica totale della riforma e alla sua cancellazione”.(com)