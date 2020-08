Mali: giunta militare annuncia il rilascio del presidente deposto Keita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Cnsp), la giunta militare che ha preso il potere in Mali dopo il colpo di Stato della scorsa settimana, ha rilasciato il presidente deposto Ibrahim Boubacar Keita. Lo ha annunciato alla stampa uno dei portavoce del Cnsp, Djibrilla Maiga. “È stato liberato questa mattina ed è tornato nella sua abitazione”, ha detto il portavoce, senza fornire ulteriori dettagli. Il rilascio di Keita arriva mentre sono in corso le trattative tra la giunta militare e i mediatori della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao). Ieri il Cnsp ha comunicato l’intenzione di rimanere al potere per un periodo di transizione di tre anni, come confermato dal capo negoziatore della Cedeao, l’ex presidente nigeriano Goodluck Johnatan. “Abbiamo risposto loro che ciò che sarebbe accettabile per la Cedeao è un governo ad interim, guidato da un civile o da un ufficiale militare in pensione e che duri almeno sei o nove mesi per un massimo di 12 mesi”, si legge in una nota della presidenza nigeriana, diffusa al termine di un colloquio fra Jonathan e il capo dello Stato nigeriano Muhammadu Buhari. Nel frattempo è atteso per domani il nuovo vertice straordinario della Cedeao convocato per discutere dei seguiti dei colloqui avvenuti nei giorni scorsi fra i mediatori regionali e la giunta militare di Bamako. I leader regionali saranno inoltre chiamati a decidere se revocare, confermare o addirittura rafforzare le sanzioni già in vigore, tra cui la chiusura dei confini degli Stati membri con il Mali e la sospensione dei flussi finanziari e commerciali con Bamako. (Res)