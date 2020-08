Infrastrutture: Russia, in Crimea inaugurata autostrada Tavrida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata inaugurata in Crimea l'autostrada Tavrida: lo riferisce l'agenzia di stampa "Kryminform" con riferimento alle dichiarazioni del ministro dei Trasporti russo, Evgenij Dietrich, in occasione della cerimonia per la premiazione dei costruttori. Il presidente russo Vladimir Putin ha già percorso l'autostrada alla guida di una Aurus. In una conversazione con la direzione della società impegnata nella costruzione dell'infrastruttura, che collega il ponte di Kerch a Sebastopoli passando per Feodosia e Simferopoli, Putin ha espresso l'opinione secondo cui sarebbe necessario aumentare gli svincoli in direzione delle località costiere. "Dopo tutto, la gente non va a Simferopoli ma sulla costa meridionale, al mare", ha dichiarato il capo dello stato Putin. L'autostrada, lunga 277 chilometri, collega Kerch, Feodosia, Belogorsk, Simferopoli, Bakhchisarai e Sebastopoli. Il progetto a corsie separate segue il tracciato dell'arteria già esistente. L'apertura dell'intero tracciato era prevista nel dicembre 2018, insieme a quella del ponte sullo stretto di Kerch.(Rum)