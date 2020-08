Scuola: Miozzo (Cts), obiettivo aprirle e tenerle aperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo per settembre "è riaprire le scuole" ma anche "riuscire a tenerle aperte". Lo ha affermato il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Cultura della Camera sulle valutazioni in merito alle prospettive per la ripresa delle attività scolastiche a settembre. "Nelle nostre indicazioni ed analisi i tre pilastri del distanziamento l'uso delle protezioni e l'igiene rimangono tali", ha aggiunto. (Rin)