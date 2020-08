Turchia: Sasa, accordo con statunitense Koch per investimento nel settore chimico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia turca Sasa Polyester Industries ha firmato un accordo con la compagnia statunitense Koch Industries per costruire nel sud della Turchia un impianto di produzione di acido tereftalico puro (Pta), componente chiave nella produzione di poliesteri, per un investimento totale di 935 milioni di dollari. Lo riferisce un comunicato di Sasa, ripreso dal quotidiano turco “Daily Sabah”. L’impianto, che sarà costruito nella provincia meridionale di Adana e dovrebbe essere completato entro il 2022, avrà una capacità produttiva annuale di 1,5 milioni di tonnellate di Pta. La nuova fabbrica dovrebbe creare 400 nuovi impieghi e contribuire al bilancio delle partite correnti del paese con 300 milioni di dollari all’anno. Ibrahim Erdemoglu, presidente di Sasa, ha affermato che la compagnia dovrebbe diventare il maggior produttore mondiale di poliesteri dopo Cina e India. Nel 2019 la Turchia ha importato 629.000 tonnellate di Pta, e 410.000 solo nel primo semestre del 2020. Secondo il comunicato sono attualmente in corso trattative per la costruzione di un altro impianto petrolchimico nel distretto di Laiazzo (Yumurtalik), presso Adana. Invista, la compagnia affiliata a Koch Industries con cui Sasa ha siglato l’accordo, è leader di mercato nella tecnologia del Pta, con una quota di mercato che ha raggiunto il 64 per cento nel periodo 2000-2020. (Tua)